L'allenatore della Juventus Primavera, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni al sito ufficiale dei bianconeri, dove ha presentato la sfida contro il Pordenone.'Sono una squadra esperta, arrivano da una categoria superiore e vogliono tornarci, e sanno come si affronta la Serie C. Ma noi lavoriamo principalmente su noi stessi. Siamo all’inizio della stagione e adesso bisogna impegnarci sulla compattezza della squadra e soprattutto non metterci davanti obiettivi particolari: una partita alla volta'.