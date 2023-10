L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha presentato il match di domani contro il Perugia nella conferenza stampa odierna.'Il Perugia è una squadra che vuole immediatamente tornare in B. Ha cambiato molto e forse ha ancora qualche meccanismo da rodare, ma sono tosti, e lo dimostra il fatto che non hanno ancora perso. Sappiamo che per fare risultato dovremo fare una grande partita, perché sarà una sfida dura, da affrontare al meglio, mentalmente e come approccio, ma noi siamo pronti'.