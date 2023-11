L'allenatore della Juve Next Gen, Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale bianconero in vista della sfida di domani contro il Pontedera.'Abbiamo avuto nuovamente a disposizione questa settimana "tipo" di lavoro, come non capitava da diverso tempo visti i tanti impegni ravvicinati, e ci è servita per recuperare le energie spese e per lavorare un po' di più dal punto di vista individuale con i ragazzi, per noi è molto importante questo tema, ma anche a livello collettivo. È stata una settimana importante e anche lo spogliatoio ne ha giovato. Il gruppo è unito e siamo pronti per affrontare nuovamente una serie di impegni ravvicinati'.