Brambilla, il futuro sarà ancora alla Juventus Next Gen? Cosa filtra

Massimo Brambilla verso la conferma?

I pensieri - suoi e della squadra - al momento sono tutti rivolti al campo, in particolare quello dello stadio Scida didove lascenderà in campo dalle 20.00 di oggi per il secondo turno dei Playoff di Serie C, dopo il pokerissimo rifilato domenica al Benevento., però, sarà presto chiamato a riflettere anche sul suo futuro, che stando a quanto riportato da Tuttosport dovrebbe essere ancora bianconero.O almeno, questa è l'idea della società, che lo ha richiamato otto mesi fa dopo l'esonero di Paolo Montero e il suo addio al Foggia, dove la sua (breve) esperienza si era già conclusa a settembre con ben poche soddisfazioni. Soddisfazioni che invece è riuscito decisamente a ritagliarsi nella sua seconda avventura sulla panchina della Next Gen, squadra che ha saputo portare dalla zona retrocessione al nono posto in classifica e dunque ai Playoff.

Quando scade il suo contratto con la Juventus

Secondo il quotidiano, Brambilla continuerebbe volentieri il suo lavoro con la Juventus, anche per dare continuità a quanto impostato quest'anno al suo ritorno. Ed è della stessa idea il club, con cui a novembre aveva firmato solo fino al 30 giugno con l'obiettivo di concentrarsi solo sull'annata e rimandare qualsiasi tipo di valutazione al termine del campionato. Sono dunque giorni (anche) di riflessione, ma almeno per oggi si penserà solo ed esclusivamente al campo, per prolungare il più possibile la lotta nei Playoff.