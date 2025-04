Brambilla: 'I playoff sono un capolavoro'

Getty Images for Lega Serie A

DaL'allenatore della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla, ha commentato il match tra Juventus Next Gen e Cavese, valido per la 37ª giornata del Girone C di Serie C.SERIE C | JUVENTUS NEXT GEN-CAVESE, IL COMMENTO DI BRAMBILLA«Aver raggiunto i playoff è una grandissima soddisfazione; un traguardo che nasce dal tanto lavoro fatto e da un gruppo che si è compattato dopo un inizio pieno di difficoltà: da quando sono tornato, i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Il fatto di aver raggiunto i playoff, addirittura con una giornata d’anticipo partendo dall’ultimo posto in classifica, è un capolavoro: merito dei giocatori che si sono messi a disposizione, sempre pronti a lavorare e a sacrificarsi per il gruppo. Un’impresa nella quale all’inizio era difficile credere. Oggi non era una gara semplice dal punto di vista mentale: quando vedi il traguardo alla portata e devi affrontare uno scontro diretto, approcciare non è semplice. Per 75 minuti siamo stati in partita e abbiamo indirizzato le cose nel migliore dei modi, nell’ultimo quarto d’ora abbiamo staccato la spina e questo non deve succedere: bravo Daffara ad aver retto e fatto grandi interventi per preservare il risultato.

Guerra è ha fatto bene nel corso di tutta la stagione, dal punto di vista realizzativo e non solo: non ho più parole per elogiare Simone. Lui, insieme agli altri “vecchi”, ha saputo avere un ruolo da leader sia in campo che fuori; compreso Poli che causa infortuni ha giocato meno degli altri. Nel lavoro fatto quando sono arrivato a stagione in corso, la prima cosa su cui mi sono concentrato è l’aspetto mentale: essere ultimi in classifica non aiutava, ma appena i ragazzi hanno preso fiducia e liberato la testa, siamo riusciti a migliorare il gioco, la proposta e la crescita di tutti è stata evidente. Ora ci godiamo questo traguardo raggiunto: vogliamo finire bene la stagione e poi partiremo con i playoff senza obiettivi a lunga scadenza, cercando di giocarcela con l’entusiasmo e la gioventù che contraddistingue questo gruppo».