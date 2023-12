L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla sfida contro la Lucchese.'Chiaramente alla fine della partita contro la Lucchese c’era delusione nello spogliatoio perché eravamo riusciti a prolungare il match ai tempi supplementari ed è stato un peccato non giocarci il passaggio del turno ai calci di rigore, anche perché probabilmente – visto l’andamento dell’incontro – sarebbe stato giusto così. Già dal giorno dopo, però, la delusione ha lasciato spazio alla determinazione in vista del prossimo impegno che ci attende. Analizzando la partita di Lucca è logico che resta anche la buona prestazione dei ragazzi, soprattutto di quelli meno impegnati in questa prima parte di stagione. Il gruppo, nella sua totalità, ha dimostrato di stare bene, è vivo. Possiamo davvero contare su tutti i giocatori che abbiamo a disposizione nella rosa e questo è sicuramente un aspetto da non trascurare, anche e soprattutto in questo mese di dicembre. Quello che ci attende, infatti, sarà un mese fitto di impegni e servirà il supporto di tutti. In Serie C ripartiremo dalla vittoria ottenuta contro l’Arezzo, un successo importante per la fiducia e il morale, ma ovviamente anche in chiave classifica. Siamo consapevoli che il campionato è difficile e ogni partita è combattuta. Per ottenere punti bisogna limitare al massimo gli errori, sfruttando a proprio favore gli episodi che in una partita vengono concessi dagli avversari. Con l’esperienza, che gara dopo gara stiamo acquisendo, e con la qualità nelle giocate possiamo raggiungere risultati positivi. Dobbiamo ancora migliorare molto, ma è comprensibile vista la giovane età della rosa'.