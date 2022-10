L'allenatore della Juve Next Gen, Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha parlato della sfida di domani contro la Pergolettese.'Nelle ultime due partite sono arrivate due sconfitte che con un po’ di attenzione e applicazione in più sarebbero potuti essere due risultati positivi. Sono state due gare in cui siamo rimasti in dieci per errori di gioventù e questo ha complicato le cose, ma ce la siamo giocata sempre fino alla fine. Allargando lo sguardo, ce la siamo giocata in tutte le quattro partite disputate fin qui, anche contro squadre più esperte e con giocatori di categoria. In queste sfide sono l'episodio e il dettaglio a fare la differenza e da questo punto di vista possiamo solo migliorare. Siamo una squadra giovane, e si cresce soltanto giocando'.