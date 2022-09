L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali dei bianconeri alla viglia della sfida contro il Padova.'Ci sono tanti aspetti positivi della partita di venerdì scorso. In primis la reazione dopo aver subìto gol. Siamo sempre stati in partita e quando il Pordenone ha allentato un po’ la pressione abbiamo iniziato a prendere campo e abbiamo avuto almeno un paio di occasioni prima del gol. Ci sono aspetti anche su cui dobbiamo migliorare. Ad esempio, a livello tecnico quando gli avversari ci vengono a pressare forte dovremmo imparare a tenere meglio il pallone. Diventerà fondamentale anche il saper leggere le situazioni perchè da avversario ad avversario dovremo essere in grado di adattarci alle diverse caratteristiche degli avversari che andremo ad affrontare'.