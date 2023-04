L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV al termine della sconfitta subita contro il Fieralpisalò.'La nostra annata comunque resta positiva, intanto per i ragazzi che sono approdati alla Prima Squadra, è frutto di un buon lavoro legato al processo di crescita, che gratifica tutti. E poi anche per i risultati del campo: siamo in finale di Coppa Italia con un ritorno tutto da vivere, e anche in campionato ce la siamo sempre giocata con tutti, in un girone molto competitivo'.