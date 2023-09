Le parole di mistera Juventus Tv:PRECAMPIONATO - “Sono state settimane dove abbiamo lavorato, abbiamo avuto modo di conoscerci perché il gruppo è cambiato molto. Le due settimane di slittamento ci ha dato modo di lavorare di fare altre amichevoli. Per me positivo essendo cambiata tanto la rosa abbiamo potuto lavorare e giocare le amichevoli. Ora siamo pronti per iniziare sabato”.AMICHEVOLI – “Contro il Cagliari e poi squadre di categoria. Risposte sempre positive. Atteggiamento e voglia di fare la prestazione ci sono sempre state. Abbiamo fatto bene, messo minuti nelle gambe, fatto gare che tra virgolette contano”.23/24 – “La squadra è cambiata molto, ci sono ragazzi che hanno finito il percorso, c’è chi è salito, nuovi acquisti. Abbiamo lavorato per inserire tutti quanti, per ragionare da squadra. Per far bene in C bisogna essere squadra, gruppo forte. Se saremo così verranno fuori le qualità individuali”.GIRONE B – “Difficoltoso dal punto di vista logistico, ci saranno trasferte di 5-6-7 ore. Non è un problema, siamo giovani da quel punto vi sita, non è un alibi. Ci sono piazze importanti, sarà stimolante, sarà bello affrontare queste squadre. Sarà un girone difficile ma abbiamo le qualità per giocarcela bene”.PESCARA – “Una delle squadre candidate che puntano alla promozione. Hanno cambiato un po’ ma gli obiettivi sono quelli. Una piazza calda, sono curioso di vedere come affronteremo questa gara. Siamo pronti, poi ci sarà da giocare con personalità, fare bene la fase difensiva. Il Pescara attacca e ci metterà in difficoltà”.OBIETTIVI – “Far crescere un gruppo con qualità individuali importanti, metterli insieme, fargli capire cosa conta nel calcio dei grandi, farli trovare pronti in caso di chiamata della prima squadra. Vogliamo giocarcela con tutti, difficile dire dove potremo arrivare. Abbiamo una rosa competitiva che se la giocherà con tutti”.