L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della sfida contro l'Arezzo.'Ci aspettiamo un avversario che sta facendo un buon percorso. L’Arezzo è una squadra esperta, come lo sono praticamente tutte quelle del Girone B, di conseguenza la cura dei dettagli farà la differenza anche in questo match. A prescindere, però, dai nostri avversari, a me interessa capire come stiamo noi, perchè l’esito della gara, qualunque sarà, dipenderà principalmente da noi. Posso dire che l’atteggiamento visto in allenamento è quello giusto. Vedo testa, vedo applicazione nei ragazzi, anche se nelle ultime partite non sono arrivati i risultati che avremmo voluto. Sono sicuro che la prestazione sarà all’altezza della gara che ci aspetta. Siamo pronti a tuffarci in settimane intense, dove giocheremo tanti match'.