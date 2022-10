Al termine della sfida vinta contro la Tristina, l'allenatore della Juve Next Gen Massimo Brambilla ha analizzato il match ai microfoni di JTV.'E' stata una vittoria importantissima, dopo quanto abbiamo perso ingiustamente nelle gare precedenti.Abbiamo saputo soffrire e cogliere l’episodio fondamentale, siamo anche stati bravi nelle ripartenze, lavorando bene durante la fase difensiva, sulle marcature preventive e senza forzare giocate. Abbiamo sofferto una volta rimasti in 10, ma ci sta: c’è anche stanchezza, dopo 10 partite in pochi giorni, non era facile giocare questa partita, contro una squadra esperta, e ci sta aver finto faticando'.