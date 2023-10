L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine della gara persa contro il Perugia.'Oggi non siamo riusciti a essere concreti negli ultimi metri, pur avendo creato diverse occasioni interessanti. Ci è mancata concretezza, appunto. Ripeto, però, che ci portiamo via da questa gara un ottimo primo tempo, probabilmente il migliore della stagione contro un'avversaria di questo calibro. Dobbiamo continuare a lavorare, con costanza e impegno'.