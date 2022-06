Intervenuto nel corso di Maracanà, il procuratore ed ex giocatore Massimo Brambati ha svelato un retroscena sui primi anni di Paul Pogba alla Juventus: "Pogba aveva l’età di Fagioli quando è arrivato alla Juve, ma Conte mi disse che era in difficoltà perché doveva fare uno fuori per farlo giocare, perché era devastante. Questi (i giovani centrocampisti bianconeri di oggi, ndr) sono meno della metà di quel Pogba".