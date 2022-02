A TMW Radio, così Brambati su Walter Sabatini: "Lui invece he ha preso in giro Pirlo lo vogliamo dire? Ha chiamato Pirlo, gli ha detto di prepararsi, lo ha convinto piangendo, ci ha messo un giorno e mezzo per farlo e poi è andato a prendere Nicola. Queste cose non si fanno con nessuno. Non mi è mai piaciuto, ancora meno dopo che ho saputo questa cosa. Andrea non si meritava questa cosa, per quanto ha dato al calcio. Non puoi pregare un professionista di accettare e dopo che strappi il sì prendi un altro. Non sei corretto".