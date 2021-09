A TMW Radio,fa il punto sulla Serie A: "Serie A, come finisce questo campionato? Metto in prima fila l'Inter, poi subito dietro Napoli, che vedo molto bene, poi Lazio, poi una tra Atalanta, Milan e Roma, la Juve la metto fuori. Allegri? Deve tornare la mentalità vincente che aveva saputo rinforzare Allegri. Ha trovato le macerie dopo questi due anni, non solo dal punto di vista fisico ma della mentalità. E Locatelli? Credo che abbia fatto rimpiangere Allegri, che non l'ha utilizzato nè contro l'Udinese nè con l'Empoli. Forse una riflessione dovrebbe farla il tecnico. Come mai a volte si ostina a dire che certi giocatori non sono in condizione, ma poi giocano e bene in Nazionale?".