Massimo, a TMW Radio, ha parlato del momento Juve: "Credo che a livello di risultati stia pagando i 10 punti lasciati sul posto nelle prime giornate e conditi dalle sciocchezze del portiere. Non credo ci siano 13 punti di differenza dal Milan. Allegri ha le sue responsabilità, ma la rosa ha dei giocatori che in altri tempi avrebbero visto la tribuna nella Juventus.anche dovuti al bilancio. Sono andati via giocatori scusa bilancio come Cancelo e Spinazzola che avrebbero fatto comodo ora, il tutto per le plusvalenze. E il peggio per me non è ancora finito. Se questi sono i giocatori e i conti sono questi. A gennaio se non vendi qualcuno non puoi prendere nessuno. Se non vende non compra ora. E poi ci metterei gli errori di Allegri, perché è lui che comanda e gli errori sono anche suoi".