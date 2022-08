Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e procuratoreha parlato del mercato della"Se la Juve è questa attenzione: è stato preso Pogba che perdi per infortunio, ha perso Chiellini, de Ligt, Dybala e Morata e hai preso Di Maria e Bremer. Il centrocampo è ancora quello dello scorso anno, hai ancora Arthur. Bremer non era la prima scelta, che era Rudiger, seguita da Koulibaly. Di Maria lo voleva Allegri insieme ad altri giocatori. E ricordiamoci che Chiesa è fuori e non voleva Kean, che è ancora lì. I dirigenti bravi non sono solo quelli che comprano, ma anche quelli che vendono".