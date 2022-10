Massimo, a TMW Radio, parla così del momento Juve: "Di sicuro anche la società ha delle colpe perchè se si fosse imposta a luglio, Pogba starebbe già giocando e perchè con Allegri ha puntato sull'uomo sbagliato per ricostruire. Allegri non è in grado di svolgere questo compito, io avrei puntato e punterei ancora oggi su Antonio Conte, a cui dare le chiavi sella Juve ed anche del mercato, per costruire un progetto vincente in cinque anni. Purtroppo l'errore più grave della società bianconera è stato quello di non puntare, per orgoglio e per questioni di principio, sul tecnico leccese, che adesso potrebbe essere blindato dal Tottenham. A Londra l'hanno visto lavorare e si stanno rendendo conto di chi hanno ra le mani".