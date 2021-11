Massimo, a TMW Radio, ha parlato di: "Il grande errore della Juventus negli ultimi anni è stato quello di non cedere Dybala allo United e prendere Lukaku. L'affare saltò per colpa dell'argentino, ma io avrei lavorato per chiuderlo e non far uscire nulla. In questo momento, per non perderlo a parametro zero, lo rinnoverei. E' una partita che all'inizio, quando ancora c'era Ronaldo, mi aspettavo da entrambi una classifica diversa. Mi stuzzicava l'idea di Sarri alla Lazio, con giocatori di qualità, sia a centrocampo che davanti. Mi hanno deluso entrambe, forse di più la Juve perché la Lazio nelle partite importanti ha risposto presente".