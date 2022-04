Intervenuto a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato del problema infortuni in casa Juventus: "In negativo metto lo staff di Allegri dopo l’infortunio di Cuadrado, che rischia di saltare la finale di Coppa Italia: l’elenco degli infortunati della Juventus è lunghissimo, pensate sia una cosa normale? La gente fa finta di niente, gli stop sono stati quasi tutti muscolari. In estate bisognerà fare tanti cambiamenti, tra preparatori e medici".