Massimo, a TMW Radio, parla così del caso Juve: "E' uno degli organi più scadenti che abbiamo in Italia. Io ne ho avuto a che fare da calciatore e non, per me è peggiorata. Li trovo sommari, incompetenti, alquanto intempestivi e superficiali in alcuni casi. Adesso è venuta fuori la cosa che riguarda Mourinho e trovo che sia inconcepibile che una giustizia dia una penalizzazione durante la stagione. Vuol dire falsare un intero campionato. Poi è un giudizio che può anche essere sovvertito. Poi però per giudicare un diverbio tra un tecnico e un quarto uomo si prendano una settimana o dieci giorni di tempo. Altri giudicano in tre ore, questo che è poca roba tutto questo tempo. Credo ci sia un'incongruenza di base. Ogni volta c'è una notizia che mi fa dire che la giustizia sportiva è peggiorata. Un altro tackle è per Kean. Io gli avrei dato tre giornate. Uno che entra e dopo 40" va fuori non può essere classificato tra i professionisti. Spero gli diano una lauta multa. E' un brutto spot di un giovane, che dovrebbe capire che dovrebbe essere un esempio per i ragazzini. E' un errore gravissimo quello che ha fatto".