Intervenuto su TMW Radio, l'ex calciatore e agente Massimo Brambati ha parlato così del ko dellaal cospetto dell'Atletico Madrid: "Mai visto una roba del genere, parlo della Juve. Sarei imbarazzato se fossi il tecnico dei bianconeri. Prima della partita ha detto che la società ha operato bene sul mercato e poi ha detto 'siamo questi'. Dov’è la verità allora? Se prendi Allegri non puoi dargli Rovella, Miretti, Fagioli, che devono crescere. Devi prendere Bremer, Di Maria, Pogba, ma più elementi di questo tipo. Si è trovato per le mani giocatori, parecchi, non da Juve. I dirigenti si stanno facendo prendere per il collo sul mercato. Non puoi far vedere che la Juve è corta in attacco, perché ti manca una punta. Non puoi arrivare all’inizio del campionato così, sul mercato ti tirano il collo. In questo modo Morata non te lo do più a 20 ma a 30".