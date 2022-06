Intervenuto durante OR Live, il procuratore sportivo ed ex calciatore italiano Massimo Brambati ha svelato un retroscena su Neymar - nelle ultime ore accostato alla Juventus - e Antonio Conte. "Ai tempi del Chelsea - ha raccontato Brambati - Abramovich disse a Conte che voleva prendere un giocatore simbolo per il Chelsea e spendere 250 milioni per Neymar. Ma Antonio gli rispose che se si dovevano spendere 250 milioni era meglio farlo per tre-quattro giocatori da 70-80 milioni, anche perché Neymar, disse Conte, in Premier League lo fanno volare via".