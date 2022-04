Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha detto la sua sul futuro di Paulo Dybala. Ecco il pensiero del procuratore sull'attaccante argentino: "Io mi auguro solo che si riprenda fisicamente. È questo quello che non va ora. Non è più il giocatore che ha fatto la differenza alla Juve per qualche tempo. Ha qualità straordinarie, ma è troppo tempo che non ha più la gamba di prima. Può essere anche una questione psicologica, non lo so. Se si riprende e torna quello di prima, chi lo prende fa un affare".