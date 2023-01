A TMW Radio,parla così del mercato Juve: "Per me è tutto vendibile. Se ti portano 100 milioni che fai, non lo vendi? L'Italia è diventata terra di conquista, non c'è più niente di invendibile. Dybala? La Juve ha fatto bene a lasciarlo andare, ha fatto una scelta in base alle motivazioni che aveva il giocatore. Non poteva essere un trascinatore, era un trascinato. Deve mangiarsi le mani l'Inter, non la Juve che lo ha dato via e ha fatto bene".