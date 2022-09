A TWM,parla così del possibiledi: "La situazione che sta vivendo la Juventus parte da quando Allegri andò via la prima volta, oggi lui rappresenta soltanto la punta dell'iceberg, ma i problemi sono tanti. Quando gli era stata data la possibilità, sotto suggerimento di Nedved e Paratici, Andrea Agnelli avrebbe dovuto riprendere immediatamente Antonio Conte, invece oggi paga la sua decisione di impuntarsi sul nome del tecnico leccese, che è l'unico che può rimettere in rotta questa barca. Adesso la Juve è prigioniera del contratto monstre fatto firmare all'attuale tecnico e per come la vedo io l'unica cosa da fare sarebbe preparare la strada ad un ritorno di Conte, che va in scadenza nel 2023 con il Tottenham. Anche dal punto di vista fisico la Juve continua a denotare sempre le stesse lacune, sono giocatori che non corrono perchè lo staff dell'allenatore livornese è semplicemente ridicolo".