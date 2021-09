Massimo, a TMW Radio, ha parlato della Juventus: "Kean rispetto a Kulusevski ha più gamba per spaccare la partita, a partita iniziata quando gli altri perdono energie. Uno come lui non me lo gioco subito titolare. Un po' come Douglas Costa. Quando vai sotto e devi cambiare la partita non hai qualcuno con le sue caratteristiche. Questa comunque non è una Juventus B ma quasi. Con l'Empoli ho rivisto la Juventus di Pirlo. Voleva giocare col fraseggio da certe situazioni e la Juve di Allegri non è mai stata così".