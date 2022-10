A TMW Radio,ha parlato così del derby di domani: "Gara spartiacque? Non so se lo è per Allegri, ma è già la terza-quarta spartiacque per la Juve dopo Benfica, Monza, Milan e Maccabi. L'acqua è finita. Non so se la fiducia ad Allegri sia giusta, ma credo che Allegri stia difendendo se stesso e la sua scelta. Magari c'è anche un discorso economico. Con questi risultati qualsiasi altro tecnico sarebbe a casa".