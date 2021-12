Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimoha detto la sua anche su, obiettivo della, svelando inoltre un retroscena su. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Non credo che Vlahovic vada via in questa finestra di mercato, le richieste della Fiorentina saranno altissime. C'è un giocatore che prenderei, che se sta bene potrebbe cambiare persino i valori di una squadra,del Sassuolo: riesce a creare superiorità numerica, in una squadra che punta in alto può fare bene. Oggi lo vedrei alla Juventus, ma anche al Napoli o all'Atalanta". E su Arthur: "Sembra cheabbia detto che è bravissimo e che senon riesce a trovargli la posizione è perché non ce la fa il tecnico. Dice che è molto più forte di. Io però non sono d'accordo, per ora non ha mostrato nulla".