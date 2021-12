Intervenuto sul canale Twitch di Calciomercato.com, l'ex calciatore e agente Massimo, molto legato alla, ha parlato della società bianconera citando anche la situazione di Matthijs. Ecco le sue dichiarazioni: "La Juve non è più come una volta. Prima c'erano programmazione e pianificazione, i giocatori arrivavano per rimanere, a meno di clamorose offerte come fatto per Pogba. La Juventus purtroppo oggi sta vivendo nell'improvvisazione, ma nel calcio non porta mai niente di buono. Sono state fatte delle scelte economiche sbagliate e De Ligt oggi è appetito da tante squadre".