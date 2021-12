Massimo, a TMW Radio, parla di Bologna-Juve: "Il problema è che non ho visto la Juve migliorata per niente. Non ti devi aspettare chissà che dal punto di vista del gioco, ma mi aspettavo qualcosa di più dal punto di vista della voglia. Mi sembra una confusione organizzata, un insieme di giocatori non con le motivazioni giuste. Lo si vede dalla postura dei calciatori. Per esempio Alex Sandro ha avuto una involuzione imbarazzante".