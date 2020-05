È il nome caldo in uscita dalla Juventus, soprattutto in direzione Barcellona. Miralem Pjanic deve ancora concludere la stagione, ma ormai non è ritenuto incedibile dalla società, tanto che lo sta trattando in ipotetici scambi di mercato, in particolar modo con i balugrana, avendo individuato in Arthur la contropartita ideale. Ariedo Braida, ex dirigente di Barcellona e Milan, è stato intervistato da El Mundo Deportivo, occasione in cui ha parlato del centrocampista bosniaco: “Pjanic ha il profilo perfetto per giocare nel Barça. Ha le medesime caratteristiche di Xavi e Iniesta, chiaramente non è nessuno dei due, ma ha un ottimo tocco di palle e una grande intelligenza. Ha una tecnica sopraffina e molte qualità in dote, e batte molto bene i calci piazzati”.



INTER - "Lautaro mi piace molto. L'argentino è un giocatore di qualità e talento, e poi fa tanti gol. In poche parole, ha tutto quello che serve per essere un giocatore del Barcellona. Per quanto riguarda l'Inter, fossi nei nerazzurri chiederei Semedo o Arthur, due ottimi elementi. Penso che l'affare sia fattibile".