L'ex ad del Barcellona, Ariedo Braida, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio, dove si è soffermato maggiormente su quella che sarà la super sfida di Milano tra Inter e Juve, con la relativa lotta scudetto."​Chi vince per me avrà una forza mentale e cruciale per vincere il campionato, mentre chi perde difficilmente potrà riprendersi. Ma nel calcio è sempre difficile poter fare dei pronostici: mi aspetto una partita determinante e avvincente sotto ogni punto di vista. Chi vince si prenderà lo scudetto".