Il dirigente della Cremonese, Ariedo Braida, ha fatto il punto sulla situazione legata al futuro di Nicolò Fagioli, autentico protagonista della scalata che ha portato i biancogrigiorossi in Serie A. L'ex direttore sportivo del Barca ha infatti ammesso il forte interesse per il baby centrocampista di proprietà della Juve e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW.



'Al momento non ci sono speranze, la società non è disponibile perché sono giocatori che le società pensano di mantenere nel loro organico al momento. Se ci saranno novità noi siamo in pole position e speriamo di poter ottenere un prestito o trovare nuove soluzioni'.