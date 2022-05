L'ad della Cremonese Ariedo Braida, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul futuro del baby gioiello di proprietà della Juve Nicolò Fagioli, protagonista di una stagione idilliaca nella serie cadetta.



'Per esprimersi al 100% un giocatore, pur avendo delle qualità, deve poter fare un percorso. Lui ha queste qualità, questo percorso secondo me non è completo, bisogna lavorare'.