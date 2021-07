Più passano i giorni e più la permanenza dialla Juventus è sempre più probabile. Ne è convinto anche l'ex dirigente di Milan e Barcellona Ariedo Braida, che però mette in guardia la Juve: "Se resta o meno a Torino? E' Come puntare alla roulette - ha detto nel corso di un'intervista a Tuttosport - Vista la difficile situazione economica, penso che rimarrà alla Juve. Ma per grandi giocatori come CR7 può sempre succedere di tutto fino alla fine. Un prodotto di qualità ha sempre mercato, pure in tempi di crisi".