Un rientro in scena a sorpresa. Come annunciato ufficialmente tramite un comunicato, la Cremonese ha ingaggiato Ariedo Braida come nuovo direttore generale. "U.S. Cremonese comunica che a decorrere dal 1 dicembre 2020 il signor Ariedo Braida assumerà l’incarico di direttore generale del club grigiorosso. A partire dalla stessa data il signor Paolo Armenia ricoprirà il ruolo di direttore operativo. Il curriculum del Direttore Generale si connota per la sua vasta esperienza nel settore sia a livello nazionale sia internazionale. Nel dare il benvenuto a Cremona al signor Ariedo Braida, la Proprietà e la Società augurano buon lavoro". Dopo le esperienze, tra le altre, da direttore sportivo di Milan e Barcellona, dunque, Braida riparte dalla Serie B, dove ritroverà Berlusconi e Galliani. AL POSTO DI PARATICI - Sono lontani i giorni e le voci sulla Juve, dunque. Come raccontato quest'estate dal Corriere della Sera, c'era stato un contatto tra i bianconeri e Braida per il posto di Fabio Paratici, in bilico dopo l'addio di Maurizio Sarri.