Ariedo Braida, ex dirigente del Milan di Berlusconi e Galliani, ha parlato a Tuttosport alla vigilia del Trofeo Berlusconi, che per la prima volta sarà, per ovvi motivi, disputato tra Monza e Juventus.Queste alcune dichiarazioni di Braida:Quello dell'agosto 1995, vinse la Juve ai rigori contro il nostro Milan. L'ultimo ad andare sul dischetto fu George Weah, appena arrivato dal PSG: sbagliò il rigore decisivo e io pensai 'Chissà cosa ne penserà il presidente Berlusconi...' e invece Berlusconi non fece commenti e Weah si sarebbe confermato un campione"E sta iniziando ad appassionarsi di arte. Conosce molto bene il calcio e ama partecipare per vincere. Pragmatico, il suo marchio è la vittoria. Dare identità e bel gioco è importante, ma nei top club la priorità sono i trofei. E con Allegri si vince, è un top allenatore! In questo momento i migliori sono Guardiola, Klopp, Tuchel e Max!"Tanto nel Sassuolo quanto all'Europeo con l'Italia ha giocato con autorità. Ha 23 anni ma è saggio. Poi nel calcio, soprattutto quando si cambia, bisogna sempre dimostrare. Lo dissi anche a Shevchenko quando lasciò il Milan per il Chelsea: 'Da noi sei un dio, ma a Londra partirai da zero'."Persona brillante, come l'altro nostro amico Beppe Marotta. Ma è più facile che offra una cena al ristorante piuttosto che uno sconto su Locatelli"ci siamo visti per caso vicino al Camp Nou e abbiamo parlato. Vorrebbe tornare alla Juventus! Di sicuro Allegri lo conosce meglio di tutti."Non a caso è la società che lanciò Pelè, Neymar, Robinho e un'infinità di bravi giocatori. I paragoni non mi piacciono, ma senz'altro Jorge ha potenzialità importanti e la Juve, se lo ingaggia, mette a segno un bel colpo."Vista la difficile situazione economica, penso che rimarrà alla Juve. Ma per grandi giocatori come CR7 può sempre succedere di tutto fino alla fine. Un prodotto di qualità ha sempre mercato, pure in tempi di crisi.