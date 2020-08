Ariedo Braida,​ ex direttore sportivo di Milan e Barcellona, parla a L'Eco di Bergamo delle mosse di mercato delle italiane ma pure della scelta della Juve di affidare la panchina ad Andrea Pirlo: "Da giocatore, era già l'allenatore in campo. Ma era stato preso per guidare l'under 23 e si è ritrovato all'improvviso sulla panchina più importante d'Italia. Forse è una mossa azzardata. Più che altro un minimo d'esperienza, prima, sarebbe stato meglio farla. Ma la Juve lo vede in scia a Zidane e saprà pilotarlo, penso. Ronaldo non c'entra nella decisione, è un campione e non ha bisogno di un tecnico da ammaestrare".​



ROMERO- “Anche questo è un buon giocatore, come ha dimostrato nei due anni al Genoa. Però va messo alla prova perché ha sempre giocato un po’ più protetto di quanto forse sarebbe all’Atalanta. Con Gasperini, si sa che la difesa è il reparto più esposto. Ma torniamo al concetto di prima della grande squadra”.



SCUDETTO - “Premessa: vedo una Serie A ben più incerta delle scorse stagioni. In pista ci sta pure l’Atalanta, se non perde i pezzi al mercato (ma non credo)”.



INTER- "Se l'Inter non avesse confermato Conte, avrebbe dovuto rinunciare a quel progetto per vararne un altro, ricominciando da capo. La spiegazione è questa. Inter prima avversaria della Juve sì, del resto è trasparente la determinazione di rinforzarsi, seguendo le indicazioni del tecnico. Hanno già preso Hakimi, un esterno molto bravo. Mi pare che vogliono chiudere Kolarov e Vidal, tutta gente d'esperienza. Se hai preso un allenatore, devi poi assecondarlo negli acquisti".