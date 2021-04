Il direttore generale della Cremonese, con un passato importante al Milan, Ariedo Braida è intervenuto dalle colonne del QS per parlare, tra le altre cose, della situazione Donnarumma. Queste le sue parole: "Mi dice Donnarumma e penso al Milan, il Milan è il Milan. Mi auguro che Gigio resti perché è tra i primi 3 al mondo. Difficile trattare con Raiola? No, fa il suo lavoro. Se hai una Ferrari o una 500 (che a me piace sia chiaro), è diverso. Lui è bravissimo e ha i giocatori migliori, in più è abile a trattare".