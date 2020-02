L’ex dirigente del Milan e del Barcellona Ariedo Braida ha parlato a Radio Anch’io Sport su chi la spunterà nella corsa allo scudetto, ma non solo: "Sarà una lotta fino alla fine quest’anno. Spero che sarà una sfida a tre fino alla fine, con Juventus, Inter e Lazio. Se i nerazzurri dovessero avere la meglio sui biancocelesti nella prossima partita (domenica, ndr), farebbero un bel passo in avanti".



SU CR7 E MESSI – "Sono due giocatori talmente bravi che con un allenatore capace potrebbero benissimo rendere a massimi livelli. Secondo me Messi e Ronaldo possono coesistere. Al giorno d’oggi si parla sempre di loro due, non ci sono altri giocatori al loro livello".