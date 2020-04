L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato della possibilità di vedere Leo Messi all'Inter: "E' il giocatore più forte del pianeta, non lo cambio nemmeno con Cristiano Ronaldo - ha detto ai microfoni di Gazzetta.it - ma faccio fatica a immaginarlo lontano da Barcellona. Sarebbe bello vederlo di nuovo contro CR7, ma un suo trasferimento è pura utopia". Braida, che conosce bene l'ambiente Barcellona per averci lavorato fino a qualche mese fa, chiude la porta al possibile arrivo di Leo Messi in Italia.