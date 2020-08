Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato così a L’Eco di Bergamo: “Se l’Inter non avesse confermato Conte, avrebbe dovuto rinunciare a quel progetto per vararne un altro, ricominciando da capo. La spiegazione è questa. Inter prima avversaria della Juve sì, del resto è trasparente la determinazione di rinforzarsi, seguendo le indicazioni del tecnico. Hanno già preso Hakimi, un esterno molto bravo. Mi pare che vogliono chiudere Kolarov e Vidal, tutta gente d’esperienza. Se hai preso un allenatore, devi poi assecondarlo negli acquisti“.