Ariedo Braida, storico dirigente del calcio italiano, ha parlato a calciomercato.com, commentando la convocazione di Fagioli - juventino in prestito alla "sua" Cremonese - in Nazionale per lo stage di Mancini. Ecco le sue dichiarazioni: "Ci fa piacere, certo. In Carnesecchi abbiamo individuato un portiere con prospettive importanti. Peccato non sia di proprietà della Cremonese, ce l'ha prestato l'Atalanta l'anno scorso. Spero che questa convocazione gli dia ulteriori stimoli per poter puntare al livello massimo, dove credo arriverà".



FAGIOLI - "È un ragazzo molto talentuoso, ha delle qualità superiori alla media. Ma credo abbia bisogno di un percorso per poter maturare con calma. Per giocare ad alto livello devi avere anche una struttura fisica di un certo tipo, a volte il talento non è sufficiente. Noi lo aiuteremo a crescere, poi sicuramente le sue qualità sono da squadra importante".



DYBALA - "Lo conosco da tanti anni. Quando giocava nel Palermo l'avevo proposto al Barcellona, ma non aveva ancora il pedigree richiesto in quel momento al Barça. Dybala è un giocatore di grande talento, ma ha avuto molti problemi fisici che lo hanno condizionato. La Juve lo deve trattenere? È un grande calciatore, ma la Juve ha dirigenti molto bravi che sapranno cosa fare".