Le parole di Ariedo Braida a calciomercato.com:



FAGIOLI - "È un ragazzo molto talentuoso, ha delle qualità superiori alla media. Ma credo abbia bisogno di un percorso per poter maturare con calma. Per giocare ad alto livello devi avere anche una struttura fisica di un certo tipo, a volte il talento non è sufficiente. Noi lo aiuteremo a crescere, poi sicuramente le sue qualità sono da squadra importante".