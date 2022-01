Ariedo Braida, storico dirigente ex Milan ora alla Cremonese, ha parlato del futuro di Paulo Dybala. Ecco le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "Quando era a Palermo lo indicai al Barcellona che però non lo prese in considerazione perché non aveva precedenti importanti. Ora è nel pieno della maturità. Se fossi nella Juventus, rifletterei bene prima di lasciarlo partire".