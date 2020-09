Ariedo Braida promuove Arthur dopo la prova contro la Roma: "Ha dimostrato di essere un giocatore importante - dichiara a Tiki Taka -. Nel momento in cui è stato inserito in mezzo al campo ha dimostrato di saper giocare e di saper legare la squadra. In dieci uomini ma con lui in campo la Juve ha fatto gioco e ha tenuto il possesso del pallone. Bentancur, che è molto bravo, non sa legare la squadra come Arthur. Per questo sono molto complementari".



INTER - "Sicuramente per l'Inter l'obiettivo è lo scudetto. Perché la scelta di aver preso Arturo Vidal e non Sandro Tonali va proprio in questa direzione: Vidal dà garanzie di un certo tipo che in questo momento Tonali non poteva dare. È evidente che Conte, nella sua testa, pensa che quest'anno deve vincere lo Scudetto".