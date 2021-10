Brahimparla della stagione del Milan: "Siamo partiti molto bene e lo scudetto è un obiettivo, non scordiamoci che siamo il Milan. Dobbiamo andare avanti partita dopo partita e continuare così, pur sapendo che è un campionato molto competitivo. Noi ci siamo: ognuno contribuisce con il suo granello di sabbia, il gruppo è molto unito. Devo continuare a lavorare bene per fare in modo che arrivi l'occasione con la nazionale. È un orgoglio rappresentare il proprio Paese".