L'attaccante delBrahim Diaz ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole:- "Voglio sempre aiutare la squadra. Oggi ho segnato, era importante per me e la squadra. Sono molto felice per la prestazione e i tre punti"."Il mister prepara sempre bene la gara. Noi l’abbiamo preparata così. Abbiamo vinto e questo è importante"."I miei compagni mi vogliono bene e io a loro. Siamo una squadra unita. Certo è che io sono un bravo ragazzo".